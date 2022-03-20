İhlas Haber Ajansı

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Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi

Türk basketbolunun önemli kadın sporcularından Işıl Alben’e Elazığ’da oynanan süper lig maçı sonrası taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk basketbolunun önemli kadın sporcularından Işıl Alben'e Elazığ'da oynanan süper lig maçı sonrası taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.


Türk basketbolunun yetiştirdiği önemli sporcular arasında yer alan ve uzun yıllar Galatasaray'da takım kaptanlığı yaptıktan sonra şimdi Botaş'ta forma giyen Işıl Alben, Elazığ'da sevgiyle karşılandı. Elazığ İl Özel İdare'yi deplasmanda 105-64'lük skorla yenen başkent ekibinin oyun kurucusu Işıl'la maç sonu fotoğraf çekinmek isteyen taraftarlar uzun süre sıra bekledi. Fotoğraf talebinde bulunan hiçbir taraftarın talebini geri çevirmeyen yıldız basketbolcu, Elazığlıların gönlünde taht kurdu.

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