İskeleden düşen işçi, hayatını kaybetti

Elazığ'da bir inşaatta çalışan işçi iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Üniversite Mahallesi'nde bir hastaneye yapılan ek binanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnşaatta çalışan 2 çocuk babası Murat Akduman (39), iskeleden yukarı çıkarken dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Akduman, hayatını kaybetti.Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.