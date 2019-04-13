İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İskeleden düşen işçi, hayatını kaybetti

Elazığ’da bir inşaatta çalışan işçi iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Elazığ'da bir inşaatta çalışan işçi iskeleden düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Üniversite Mahallesi'nde bir hastaneye yapılan ek binanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnşaatta çalışan 2 çocuk babası Murat Akduman (39), iskeleden yukarı çıkarken dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Akduman, hayatını kaybetti.Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.