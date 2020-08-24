İsmail ve Barış, Elazığ Belediyespor'da

Elazığ Belediyespor, Çatalcaspor'dan ön libero İsmail Sevindi ve Gölcükspor'dan santrafor Barış Kazer'i renklerine bağladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, transfer çalışmaları kapsamında takviyelerine devam ediyor. Kırmızı-Lacivertli ekip bu kapsamında Çatalcaspor'da forma giyen ön libero İsmail Sevindi ve Gölcükspor'da forma giyen santrafor oyuncusu Barış Kazer'le sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurarak Elazığ'ı ligde başarıyla temsil etmeyi planladıklarını belirten Kulüp Başkanı Tuncay Kaymak, “Bilindiği gibi Elazığ Belediyespor'un Olağanüstü Genel Kurulunda yönetimine gelerek yeni sezon için planlamalarımızı yaptık. Önce kulübün adını değiştirdik. Şimdi tescili için TFF'den onay bekliyoruz. Bunun ardından da yeni sezon için kadromuzu oluşturmaya başladık. Bu çalışmalarımız kapsamında Teknik Heyetimizin bize verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce Fetihiyespor'dan Burak ve Ofspor'dan Barış'ı transfer etmiştik. Bu çalışmalarımız kapsamında Çatalcaspor'da forma giyen ön libero İsmail Sevindi ve Gölcükspor da forma giyen santrafor oyuncusu Barış Kazer'i de renklerimize bağladık. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.