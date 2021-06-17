İstanbul'dan Elazığ'a 26 bin TL sahte para getiren şüpheli yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul'dan kente havayolu ile gelen şahsın valizinde 26 bin TL sahte para ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin istihbari çalışmaları sonucunda İstanbul'dan şüpheli Ş.T'nin Elazığ'a sahte para getireceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler şahsın havayolu ile kente geleceğini belirledi. Bunun üzerine tedbir alan ekipler, şüpheliyi kente gelir gelmez yakalayıp, valizlerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda valizlerde 260 adet sahte 50 TL ve 130 adet sahte 100 TL olmak üzere toplam 26 bin TL değerinde sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.