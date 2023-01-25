İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim saldırılarına Elazığ'dan tepki

İsveç'te aşırı sağcı Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin tepki yağıyor. Çirkin saldırılara, İslam coğrafyası ve tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da çok sert tepkiler geldi.

İsveç ve Hollanda'da Kur'an'ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılara tepki yağıyor. Başta Türkiye olmak üzere birçok İslam ülkesi, İsveç'teki aşırı sağcı Paludan'ın ve Hollanda'daki Kur'an'ı Kerim yakılmasını ve alçak saldırılarını kınadı. Elazığ'da da İzzetpaşa Camii'nde ikindi namazından sonra toplanan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu, çirkin saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Elazığ STK Platformu Dönem Sözcüsü Zafer Aksuoğlu yaptığı açıklamada, ''Son günlerde önce İsveç sonra da Hollanda'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik iğrenç saldırılara şahitlik ettik. İşlenen nefret suçuna Avrupa'nın “özgürlük” adı altında gösterdiği hoşgörü, İslam'a düşmanlık konusunda içinde sakladığı nefretin dışavurumudur. Bu aşağılık eylemler bireysel suçlar değildir. Zira Avrupa'nın göbeğinde işlenen bu suç, resmi makamlar tarafından engellenmediği gibi izin verilmiş, polis koruması altında işlenmesine göz yumulmuştur. Bu durum kolektif bilinçaltına yerleştirilmiş İslam düşmanlığının provokatif eylemlerle geniş kitlelere yayılmasını hedefleyen kirli bir zihniyetin yansımasıdır. Canımızdan aziz bildiğimiz kitabımıza karşı yapılan saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Avrupa'ya ilan ediyoruz ki, korkunun ecele faydası yoktur. Mushafına kirli ellerini uzattıkları Kur'an-ı Kerim'in hakikatleri, bir güneş gibi insanlığı aydınlatmaya devam edecek, sönmez nuruyla Avrupa'yı saplandığı batılın karanlığından kurtaracaktır. Bu eylemin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilmiş olmasının verdiği mesaj ise, Avrupalının, bizleri İslam'la özdeşleştirmesidir. Bu özdeşleştirilme bizler için en büyük bir şereftir ve bu şerefin milletimize de devletimize de yüklediği tarihi bir sorumluluk vardır. Millet olarak, bizi biz kılan, bizi tarihte özne kılan, bize şan ve şeref veren aziz İslam'a, yüce Kur'an'a yeniden sımsıkı sarılmalı, onun anlamıyla buluşmalı, onun ahkâmıyla yaşamalıyız. Bu saldırılara verilecek en güzel cevap Yüce Kur'an'a sımsıkı sarılmamızdır. Buradan, Elazığ'dan tekrar söylüyoruz, siz bizim kutsal kitabımıza, değerlerimize saygısızlığı bir an önce son vermelisiniz ve bu çirkin olaylara karışan gafillere gerekli ceza verilmelidir, yoksa bu millet bunu unutmayacak ve günü, yeri geldiği zaman gerekeni yapacaktır. Şuna eminiz ki hak ile batılın savaşı hiçbir zaman bitmeyecek ve biz müminler olarak her zaman bu savaştan galip olarak çıkacağız” dedi.