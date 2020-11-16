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İtfaiye camı kırıp içeri girdi, 56 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı

Elazığ’da itfaiye ekiplerinin balkon camını kırarak içeri girdiği evde 2 gündür haber alınamayan 56 yaşındaki kadın ölü olarak bulundu.

Elazığ'da itfaiye ekiplerinin balkon camını kırarak içeri girdiği evde 2 gündür haber alınamayan 56 yaşındaki kadın ölü olarak bulundu.


Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Geçer Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habibe İçgilli'nin (56) 2 gündür evinden çıkmadığını fark eden komşuları kapısını çaldı, kapının açılmaması üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine polisle birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Araç merdiveni ile balkona çıkan itfaiye ekipleri, camı kırarak içeri girdi. İçeri giren itfaiye ekipleri İçgilli'nin evin antresinde hareketsiz şekilde yattığını fark ederek, kapıda hazır bekleyen sağlık ekipleri için kapıyı açtı. İçeri giren sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini öğrendi.


Hayatını kaybeden İçgilli'nin bir ameliyat geçirdiği ve rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Kadının cansız bedeni evde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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