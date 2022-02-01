İhlas Haber Ajansı

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İtfaiye ekipleri buz sarkıtlarını temizledi

Elazığ’da itfaiye ekipleri, soğuk havalar nedeni ile binaların çatısında oluşan buz sarkıtlarını temizledi.

Elazığ'da itfaiye ekipleri, soğuk havalar nedeni ile binaların çatısında oluşan buz sarkıtlarını temizledi.


Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunan yüksek katlı binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için harekete geçen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveninin yardımıyla binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizledi.


Çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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