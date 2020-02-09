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İzlandalı milli oyuncu, 63 bin Euro alacağını bağışladı

Elazığspor’un TFF 1.

Elazığspor'un TFF 1. Lig'de mücadele ettiği sezonlarda formasını giyen İzlandalı milli oyuncu Theodor Elmar Bjarnason, 63 bin Euro'luk alacağından feragat etti.


TFF 2. Lig'den hakları saklı kalmak kaydıyla yaşanan deprem nedeniyle çekilen Elazığspor'un eksi futbolcularından İzlandalı Bjarnason, fedakarlık örneği gösterdi. 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Elazığspor'da forma giyen İzlandalı futbolcu, Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinden dolayı 63 bin Euro'luk alacağının tamamını kulübe bağışladı.


Elazığspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eski futbolcumuz Theodor Elmar Bjarnason'un şehrimize ve kulübümüze göstermiş olduğu bu gönül bağlılığını, ümit ediyoruz ki, kulübümüzde daha önce forma giymiş diğer yerli ve yabancı futbolcularımızda göstereceklerdir. Duyarlı davranışlarından dolayı Theodor Elmar Bjarnason'a şükranlarımızı sunar ve teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

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