İzmir Kahramanı Şehit Fethi Sekin için kabri başında anma töreni

2 yıl önce bugün İzmir Adliyesi önünde, teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı. Anma töreninde Baba Sekin, duygu yüklü bir konuşma yaptı.

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran Polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca şehit düşen Fethi Sekin, bugün şehadetinin 2'inci sene-i devriyesinde unutulmadı. Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabrinde anma programı düzenlendi. Kabrinin bulunduğu, Doğancık köy yolunda bir araya gelen vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü 'Şehitler ölmez vatan bölünmez, bin ölür bin diriliriz, kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için' sloganları eşliğinde yürüdü. Şehit Sekin'in kabri başında saygı duruşunda bulunulup, istiklal marşı okundu. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından edilen duanın ardından Şehit Sekin adına düzenlenen şiir yarışmasından dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Başta Fethi Sekin olmak üzere tüm şehitlere rahmet dileyen Vali Vekili Mustafa Gül, "Şuan ismini bilmediğimiz birçok gazimiz var farklı farklı hastanelerde onlara da rabbimden acil şifalar diliyorum. Fethi Sekin bence dünyanın en zor işlerinden birisini yaptı. Vatanı, memleketi ve milleti için çocuklarının ve diğer çocukların bu memlekette yaşaması için en değerli varlığını yani canını ortaya koydu. 2 sene önce İzmir adliyesi önünde o iki haini o iki teröristi öldürerek 'ben gerekirse evlatların bu memleketin bu vatanın ve bu milletin huzur içerisinde yaşaması için canımı pahasına ortaya koyarım' dedi ve orada canını teslim etti. Şehitlerimizin bir özelliği de diğer insanlara başta ailesi olmak üzere şefaat edebilmeleridir. Şehidimizden ve diğer şehitlerimizden başta aileleri olmak üzere hepimize şefaatlerinin nail olmasını temenni ediyorum. Böyle bir yiğit yetiştirdikleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Baba Sekin'den duygulu konuşma

İstiklal Marşı'nın 'korkma' dediği gibi oğlununda korkmadığını dile getiren idosh babası Mehmet Zeki Sekin, " Elinde namusun, şerefin bildiğin silahınla yiğitçe, mertçe aslanlar gibi koştun o namertlerin üstüne. Sana yakışanda buydu zaten oğul. Çünkü biz sana koşmayı öğrettik, kaçıp saklanmayı değil. Sen koştukça parladı gökte ay, bayrakta hilal. Sen sıktıkça aydınlandı alsancakta yıldız. Hani şairin dediği gibi vur şanlı silahınla, gönül düzelsin. Sen vururken de öldürüyorken de güzelsin. Kükremiş sel gibi koşup atıldın çılgınların üstüne ve ne enginlere sığdın ne konak meydanına vefalı güzel İzmir seni kucaklayıp yolcularken baba ocağına yurdunu alçaklara bırakmadın işte. Güzel ela gözlerini Baskil'de açtın ve Baskil'de tanıdın dünyayı, hayatı ve bin kilometre ötede vedalaşıp kapattın son kez. Son kez orada çarptı o temiz kalbin Baskil'e de sevdalıydın al sancağa da Sivriceye'de aşıktın bayraklıya da hem gakkoştun hem efe Elazığ nere İzmir nere bin kilometre uzakta olsa bir göz açıp kapama, bir nefes, bir ses bir kalp atımı değil midir. Sevenlerin sevdaların arası hacı Hasan babaya kar yağsa İzmirlinin içi titrer, İzmir dağlarında çiçek açsa kokusu burada tüter. Şimdi bedenin bu ana kucağında bu baba ocağında huzur içinde yatarken, belki de ruhun İzmir adliyesinde iki can verdiğinin heykelinin karşısında İzmir halkını selamlıyor. Selam sana ey doğancık kartalı, Elazığ aslanı kahraman Türk polisi kahramanlık ruhun bedene karşı kazandığı zaferdir. Sen bu zaferin destanlaşmış gakkoşusun ruhun şad olsun" diyerek duygulu bir konuşma yaptı.

Anma Programına, Vali Vekili Mustafa Gül, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Ballık, İlçe Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu, Şehit babası Zeki Sekin, yakınları, diğer il ve ilçe protokolü, STK, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, askeri ve emniyet personeliyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ardından merkez camiinde mevlit okutuldu.