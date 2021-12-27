İzmir'den depremi yaşayan Elazığ'a okul

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Elazığ'da yaptıracağı okul için protokol imzalandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un girişimi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte okul yapma kararı almıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden bir grup heyet bu amaçla Atatürk Lisesi Projesinin protokolünü imzalamak üzere Elazığ'a geldi. Milletvekili Gürsel Erol ve İl Milli Eğitim Feyzi Gürtürk ile birlikte okulun yapılacağı alana geçen heyet, protokol imzalama törenine katıldı. İmzaların atılmasından sonra okul inşaatına mayıs ayında başlanması planlandığı kaydedildi.

Protokol anlaşmalarının ardından okul yapımına geçileceğini ifade eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Milli Eğitim Müdürlüğünün de uygun gördüğü üç okulun yapımı ile ilgili Bakanlıkların da onayları alınarak protokol aşamasına geldik. Protokoller bittikten sonra nisan ve mayıs ayları gibi sırasıyla okulların temel atma törenleri yapılacak. Belirlenen protokoller süresi içerisinde okullar tamamlanarak Elazığ'da cumhuriyet eğitimine katkı vermek adına hizmet edecek. Elazığ'da okul yapımı ile ilgili meclislerde karar alınırken oy birliği ile karar alındı. Bütün partiler destek verdiler. Bu ülkemiz ve ilimiz için güzel bir davranış. Emeği geçen bürokratlara, belediye başkanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise, "Bugün, Atatürk Lisesinin protokolünü imzalıyoruz. Depremden sonra ilimizde meydana gelen yıkımlardan sonra hem devletimiz hem milletimiz okul yapımlarına katkı ve destek sunuyorlar. Ben de katkı sunan tüm hayırseverlerimize, milletvekilimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.