İzolasyon deposunda yangın

Elazığ'da izolasyon deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir izolasyon deposunda yangın çıktı. Dumanları gören depo sahibi durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebini belirlemek için olay yerinde inceleme yapıldı.