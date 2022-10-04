İhlas Haber Ajansı

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Jandarma, çocuklarla bir araya geldi

Elazığ’da jandarma ekipleri, Dünya Çocuk Günü çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.

Elazığ'da jandarma ekipleri, Dünya Çocuk Günü çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Şehit Eyüp Emre Kan İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Öğrenciler ile bir araya gelen jandarma ekipleri, ilk olarak çocuk dergisi hediye etti. Ardından Jandarma Köpek Timi tarafından gösteriler sergilendi.


Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da trafik eğitimi verilen etkinlikte, akülü araçlar ile uygulamalı gösteri yapılarak çocuklar araçlara bindirildi. Doyasıya eğlenen ve güzel bir gün geçiren çocuklar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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