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Jandarma ekipleri 7/24 görevde

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 7/24 görev başında olan jandarma ekipleri, huzur ve güven veren uygulamalarının yanı sıra her türlü konuda vatandaşlara yardımcı oluyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 7/24 görev başında olan jandarma ekipleri, huzur ve güven veren uygulamalarının yanı sıra her türlü konuda vatandaşlara yardımcı oluyor.


Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Rutin uygulamalarının yanı sıra karşılaştıkları durumlara da müdahale eden ekipler, vatandaşa güven veriyor. Geçtiğimiz günlerde kent merkezinde Çaydaçıra kavşağında bir çekicinin üzerinden düşen kamyon tekerleği, görev yeri değişikliği yapan jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Konuya müdahale olan ekipler, kazaya sebebiyet verilmemesi amacıyla trafiği durdurup tekerleği emniyetli bir şekilde yol kenarına aldı. Diyarbakır- Elazığ karayolunda arızalanan bir araç gören bir devriye ekibi de aileye yardım edip, güvenli bir şekilde seyahat etmesi sağladı.


Öteyandan İçişleri Bakanlığının, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla Jandarma ekipleri devriye görevlerinde sürücülerle yayaları bilinçlendirmeye devam ettiği bildirildi.


Jandarma Trafik Timleri vatandaşlara güvenli traktör ve tarım araçları kullanımı konusunda trafik eğitim semineri de verirken, çocuklarla da yakından ilgilendiği aktarıldı.

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