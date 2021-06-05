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Jandarma ekipleri, çevre temizliği yaparak örnek oldu

Elazığ’da jandarma ekipleri çevre temizliği yaparak örnek oldu.

Elazığ'da jandarma ekipleri çevre temizliği yaparak örnek oldu.


İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler terör, kaçakçılık, uyuşturucu, halkın can ve mal güvenliğinin korunmasının yanında sosyal çalışmalarda gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ekipler, başta tarihi Harput Mahallesi olmak üzere bir çok yerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, çevre temizliği yaptı. Ekipler, muhtarlarla birlikte vatandaşları çevre temizliğinin önemi konusunda bilgilendirirken, araç lastiği, plastik, cam şişe gibi çok sayıda doğaya zarar veren atığı topladı.


Ekiplerin belirli aralıklarla bu çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

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