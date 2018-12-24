Jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlenirken, çocuklara ise çeşitli hediyeler verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Harput Ekrem Uzel İlköğretim Okulu'na taşımalı sistemde öğrenci götüren servisler denetlendi. Öğrenci ve velilerin katılımıyla yapılan denetimlerde, çocuklarının hangi şartlarda okula gidip geldikleri incelendi.

Servis yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyup uymadıkları kontrol edilen sürücüler uyarıldı. Sürücü, öğrenci ve velilere trafik kurallarına uyma ve emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Ekipler ayrıca, öğrencilere balon, çocuk dergisi, boyama kitabı ve kalemi hediye etti.