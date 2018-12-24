İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlenirken, çocuklara ise çeşitli hediyeler verildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlenirken, çocuklara ise çeşitli hediyeler verildi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Harput Ekrem Uzel İlköğretim Okulu'na taşımalı sistemde öğrenci götüren servisler denetlendi. Öğrenci ve velilerin katılımıyla yapılan denetimlerde, çocuklarının hangi şartlarda okula gidip geldikleri incelendi.


Servis yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyup uymadıkları kontrol edilen sürücüler uyarıldı. Sürücü, öğrenci ve velilere trafik kurallarına uyma ve emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldığı bildirildi.


Ekipler ayrıca, öğrencilere balon, çocuk dergisi, boyama kitabı ve kalemi hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.