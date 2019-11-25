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Jandarma ekipleri servisleri denetledi, öğretmenleri ziyaret etti

Elazığ’da jandarma ekipleri okulların açılmasıyla birlikte servisleri denetledi, öğretmenleri de ziyaret edip karanfil verdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri okulların açılmasıyla birlikte servisleri denetledi, öğretmenleri de ziyaret edip karanfil verdi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve çocukların güvenli bir ortamda eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri amacıyla denetimlerine başladı. Ara tatilinin bitmesiyle birlikte uygulamaya başlan ekipler, sürücüleri bilgilendirip, eksiklikler konusunda uyarıda bulundu. Servis şoförlerine ve öğrencilere trafik eğitimi veren ekipler kent genelindeki uygulamalarda okullarda öğretmenleri de ziyaret etti. Ziyaret edilen öğretmenlere jandarma personelleri tarafından öğretmenler günü kapsamında karanfil ve çiçek verildi.


Öğrenciler ise okullarına gelen jandarma personelleriyle birlikte asker selamı verdi.

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