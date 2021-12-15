İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekipleri, yaralı dağ keçisi için seferber oldu

Elazığ’da jandarma ekipleri, yaralı dağ keçisi için seferber oldu.

Elazığ'da jandarma ekipleri, yaralı dağ keçisi için seferber oldu.


Edinilen bilgiye göre, koruma altındaki dağ keçilerinden biri, diğer keçiyle kavga etmesi sonucu yaralandı. Yaralanan ve ayağa kalkamayan keçi, kayalıklarda mahsur kalınca devreye jandarma ekipleri girdi. Jandarma ekipleri, dağ keçisinin kurtarılması ve sağlığına kavuşturulması amacıyla harekete geçti. Ekipler, kurtardıkları keçiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne teslim etti.

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