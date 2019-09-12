Jandarma, geri dönüşüm malzemelerinden çocuklara oyun bahçesi yaptı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde jandarma ekipleri, geri dönüşüm malzemelerinden çocuklara oyun bahçesi yaptı.

Karakoçan'da, Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Karakoçan Anaokulu oyun bahçesine, İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından, geri dönüşüm malzemelerinden oluşan çeşitli oyuncak ve oyun aletleri yapıldı. Geri dönüşüm malzemesi olarak kullanılan oto lastiklerinden yapılan, motosiklet, tahtaravalli, kardan adam, mantar, çiçek saksısı, kuğu gibi maket ve oyuncaklar, anaokulunun bahçesine yerleştirildi. Hazır hale gelen parkın açılışı yapılarak oyuncaklar, çocuklara sunuldu.

Sevinç içerisinde oyuncaklarını kullanmaya başlayan minikler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.