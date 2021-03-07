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Jandarma helikopteri yaralı vatandaşı hastaneye yetiştirdi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde kar kızağı kazasında yaralanan bir kişi, jandarmaya ait helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kızağı kazasında yaralanan bir kişi, jandarmaya ait helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen kar kızağı kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı. Yaralının aciliyeti nedeniyle sağlık ekipleri, jandarmadan helikopter talep etti. İlçeden helikopterle alınan yaralı Elazığ'a Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastane içerisindeki piste iniş yapan helikopterden alınan yaralı tedavi altına alındı.

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