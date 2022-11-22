Jandarma hırsızlara geçit vermiyor

Elazığ'da jandarma ekipleri, bir ikametten hırsızlık yapan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Karşıyaka Mahallesi Beyyurdu Küme evlerinde ikamet eden Mehmet Demirpolat'ın evinde meydana gelen hırsızlık olayının bilgisine ulaşması üzerine çalışma yaptı. İl Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma sonucunda şüphelinin M. D. olduğu tespit edildi ve çalınan malzemelerin yerlerini tespit etmek amacıyla takibe alında. Şüphelinin evinde ve işyerinde eş zamanlı yapılan arama sonucunda çalınan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.