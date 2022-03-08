Jandarma kadınları yalnız bırakmadı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda uygulama noktalarında durdurulan araçlarda bulunan kadınlara gül vererek günlerini kutladı. Yine bir alışveriş merkezinde kurulan stantta, kadınların günü kutlanarak çiçekler taktim edildi. Bunların yanı sıra jandarma ekipleri köylerdeki kadınları da yalnız bırakmadı. Ellerinde çiçeklerle kapıları çalan jandarmalar, kadınlara sürpriz yaparak günlerini kutladı.

Gün içerisindeki tüm etkinlikte aynı zamanda KADES uygulaması anlatılarak broşürler verildi.