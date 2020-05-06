Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat'ı uyurken buldu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Berat, arama çalışmalarına katılan jandarma ekipleri tarafından evinin yakınında uyurken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi'nde 4 yaşındaki Berat Tekmetaş, evlerinin önde oynarken kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aile durumu jandarma ekiplerine de haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgeye giderek aileyle birlikte arama çalışmalarına başladı. Ekipler yaptığı çalışmada küçük çocuğu evinin yakınlarında uyurken buldu.Sağlık durumu iyi olan küçük Berat ailesine teslim edildi.

Çocuklarının bulunmasıyla büyük mutluluk duyan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.