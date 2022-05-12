İhlas Haber Ajansı

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Jandarma, öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik güvenliği ve trafik adabı ile ilgili eğitim verildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik güvenliği ve trafik adabı ile ilgili eğitim verildi.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Ekrem Uzel İlköğretim okulunda 65 öğrenciye trafik güvenliği trafik adabı ile ilgili eğitimler verildi. Verilen eğitimde ‘Geleceğin sürücülerini yetiştirmek ve trafik kültürünü yerleştirmek amacıyla eğitimlerde trafikte sakin ve saygılı olma, sürücülere hoşgörü gösterme, sabırlı olma, birbirini uyarma, öfke kontrolü, emniyet kemeri kullanımı' konularına yer verildi. Ayrıca eğitimde jandarma ekiplerince sınıflarda gerçekleşen eğitimde görsel öğeler kullanılarak trafik güvenliği eğitiminde emniyet kemeri kullanımın önemi, yaya geçitlerinde geçiş önceliği, yoldan geçiş kuralları, kask kullanımı da anlatıldı.

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