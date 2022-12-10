İhlas Haber Ajansı

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Jandarma öğrencileri bilgilendirdi

Elazığ’da jandarma ekipleri öğrencileri, ‘Suçtan Korunma Yöntemleri’ konusunda bilgilendirdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri öğrencileri, ‘Suçtan Korunma Yöntemleri' konusunda bilgilendirdi.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın, öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler, bu çerçevede Arıcak İlçesi Ormanpınar İlköğretim okulunda öğrenim gören 47 öğrenciyi ‘Suçtan Korunma Yöntemleri' hakkında bilgilendirdi. Ardından ekipler, çocuklarla çizgi filmi izledi. Ayrıca öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

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