İhlas Haber Ajansı

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Jandarma önce bilgilendirdi, ardından çocuklarla birlikte çizgi film izledi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, öğrencilere güvenlik tedbirleri ve suçtan korunma yöntemlerini öğretmesinin ardından 54 öğrenci ile çizgi film izledi.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sosyal farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, merkeze bağlı Yenice İlkokulunda öğrenim gören 54 öğrenciye kişisel güvenlik tedbirleri ve suçtan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Yapılan bilgilendirmenin ardından ekipler, öğrencilerle Tim Jandarma adlı çizgi filminin izleyerek öğrencilere jandarma çocuk dergisi hediye etti.

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