İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma personeli, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Elazığ’da jandarma personeli, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Elazığ'da jandarma personeli, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında yarı yıl tatili nedeniyle özel eğitim alan çocukların yanı sıra ilk,orta ve lise eğitimi veren merkez ve ilçelerde okulları ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen jandarma personeli, çocukların karne heyecanına da ortak oldu.


Karne alan öğrencilere kitap hediye eden jandarma personeli, tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.