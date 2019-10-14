Elazığ'da jandarma personeline, deprem farkındalık eğitimi kapsamında AFAD'ın simülasyon tırında eğitim verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından acil durumlara yönelik İl Jandarma Komutanlığı personeline deprem farkındalık ve simülasyon uygulaması eğitimi verildi. Eğitimde kullanılan simülasyon tırıyla, jandarma personelinin deprem esnasındaki hareket tarzı ve öncelikler konusunda uygulamalı olarak bilgilendirildi.

Eğitimin amacının olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirme, alınacak önlemler hakkında bilgi verme ve afet bilincini yükseltme olduğu aktarıldı.