İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma tarafından suçüstü yapılan 5 hırsız, gözaltına alındı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık yaparken suçüstü yapılan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık yaparken suçüstü yapılan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Güney Çevre Yolu Yemişlik 1.Etap TOKİ Konutlarında ve Organize Sanayi Bölgesinde hırsızlık yapmaya çalışan 5 şüpheliyi, devriye esnasında suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.