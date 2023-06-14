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Jandarma Teşkilatı 184 yaşında

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 184.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıldönümü dolayısıyla Elazığ'da çelenk sunma töreni düzenlendi.


Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıldönümü dolayısıyla Elazığ'da çelenk sunma töreni düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Kidemli Albay Murat Evren ve askeri personel Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program sona ererken kutlamaların Kültür Park'ta gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edeceği bildirildi.

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