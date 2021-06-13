Jandarma traktör sürücülerini bilgilendirdi

Elazığ'da jandarma ekipleri, kazaları en aza indirmek için yaptığı çalışmalar kapsamında traktör sürücülerini bilgilendirdi.

Baskil ilçesinde çalışma yapan jandarma ekipleri, gezici muayene istasyonunda 100'e yakın traktörün muayenesini sırasında sürücüleri bilgilendirdi.Ekipler, traktör sürücülerine güvenli traktör kullanımı, karayolu üzerinde uyması gereken kurallar, traktörlerin karıştığı trafik kazalarına karşı sürücülerin alması gereken tedbirler ve traktör koruma demirinin (ROBS) önemi ve sürekli kullanılması hakkında seminer verdi.

Ekiplerin çalışmalarını aralıklarla sürdüreceği belirtildi.