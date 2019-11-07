Jandarma, traktör sürücülerini bilgilendirip reflektör taktı

Elazığ'da jandarma trafik ekipleri tarafından, kazaları önleme tedbirleri kapsamında 120 traktörün römorkuna reflektör takıldı, bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarım ürünlerini taşıyan traktörlerin, muhtemel trafik kazalarına sebebiyet vermesini önlemek amacıyla ilçede program yapıldı. Jandarma trafik ekipleri programda sürücülere, trafik kuralları ve nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili bilgiler aktardı.Ardından römorklara takılan reflektörün önemi anlatıldı.

Daha sonra reflektör kullanımının önemine dikkat çekmek için 120 traktörün römorkuna reflektör takıldı.Vali Yardımcısı ve İlçe Kaymakamı Mustafa Gül'de, bir römorka reflektörü kendisi taktı.

Programa Vali Yardımcısı ve Sivrice Kaymakamı Mustafa Gül'ün yanı sıra ,İlçe Jandarma Komutanı Halil Kurt, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül, köy muhtarları, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.