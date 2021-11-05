Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor: 2 tutuklama

Elazığ'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada, yem torbası içerisinde 565 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, şüpheli C.A.'nın Diyarbakır'dan Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler harekete geçerek operasyon planladı. Yapılan operasyonda, şüphelinin kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, yem çuvalının içerisinden 565 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.