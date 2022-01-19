Jandarma ve polisten yüreklere dokunan hareket: Yoğun kar altında sokak hayvanlarını beslediler

Elazığ'da jandarma ve polis ekipleri, yoğun kar yağışı altında sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Palu İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün başlayan ve etkisini gün boyunca sürdüren yoğun kar yağışı altında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle soğuk kış günlerinde yiyecek ve su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmayan kolluk kuvvetleri, kendi elleriyle hayvanları besledi. Sorumluluk bölgelerinde bulunan sokak hayvanlarını emniyet ekipleri ile birlikte soğuk kış şartlarında unutmayan jandarma ekiplerinin koordineli çalışması ise hem takdir topladı hem de yürekleri ısıttı.