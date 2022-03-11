İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi

Elazığ’da jandarma ekipleri çocuklara önce trafik eğitim verdi, ardından beraber çizgi film izledi.

Elazığ'da jandarma ekipleri çocuklara önce trafik eğitim verdi, ardından beraber çizgi film izledi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çocukların trafik bilincini yükseltmek amacıyla Büyükpınar ve Necatı Çetinkaya İlkokullarında trafik semineri verdi. 70 öğrenci ve öğretmenlerin yer aldığı seminerde, alanında uzman jandarma personeli tarafından trafik kuralları, yayaların, yolcuların, çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret, levhaları, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları anlatıldı. Ardında jandarma ekipleri öğrencilerle birlikte çizgi film izledi.


Etkinlik sonunda jandarma tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.