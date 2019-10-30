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Jandarmadan duygulandıran davranış

Elazığ’da jandarma ekiplerinin görev sırasında karşılaştığı yaşlı bir çifte yardım etmesi ve bir yavru kediyi yoldan alarak kurtarması duygulandırdı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin görev sırasında karşılaştığı yaşlı bir çifte yardım etmesi ve bir yavru kediyi yoldan alarak kurtarması duygulandırdı.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelinde devriye görevleri sırasında yaşlılara ve sokak hayvanlarına da el uzatıyor. Suç ve suçlu ile mücadelede önemli başarılar elde eden jandarma ekipleri,geçtiğimiz günlerde devriye görevi yaparken yolda gördüğü yaşlı bir çifte yardımcı olarak yolun karşısına geçirdi. Ekipler, karayolunda duran yavru bir kediyi de fark ederek şefkat eli uzattı. Ekip aracını durduran jandarma personeli, geçen araçların çarpmaması için yavru kediyi alıp, güvenli bir bölgeye bıraktı.


Jandarma ekiplerinin bu davranışları ise görenleri duygulandırdı.

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