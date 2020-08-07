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Jandarmadan Korona virüs denetimi

Elazığ’da jandarma ekipleri Korona virüs (Covid-19) denetimi yaptı.

Elazığ'da jandarma ekipleri Korona virüs (Covid-19) denetimi yaptı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Türkiye genelinde uygulanan Covid-19 denetimleri, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından da yapıldı. Jandarma ekipleri, başta tarihi Harput Mahallesi olmak üzere şehrin giriş ve çıkışlarındaki yol kontrol noktalarında vatandaşları uyararak, sosyal mesafe ve maskenin önemini anlattı. Jandarma ekipleri aynı zamanda dezenfekten ikram ederek maskesi olmayan vatandaşlara maske verdi.


Uygulama da çocuklarla yakın ilgilenen jandarma ekiplerine vatandaşlar tarafından teşekkür edildi.

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