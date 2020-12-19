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Jandarmadan öğrencilere EBA üzerinden eğitim

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından öğrencilere EBA üzerinden trafikle ilgili eğitim verilirken, bazı öğrencilerde evlerinde ziyaret edilip kitap hediye edildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrencilere EBA üzerinden trafikle ilgili eğitim verilirken, bazı öğrencilerde evlerinde ziyaret edilip kitap hediye edildi.


İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitim programı düzenledi. Etkinlik kapsamında EBA üzerinden öğrencilerle görüntülü iletişim kuran ekipler, trafik kuralları konusunda bilgiler verdi. “Evdeyim Trafik Kuralları Aklımda” sloganı ile öğrencilere trafik kurallarını anlatan jandarma ekipleri, Covid-19 tedbirlerini de hatırlatmayı ihmal etmedi.


Ayrıca, düzenlenen etkinlikler kapsamında eğitime katılan çocuklara jandarma ekipleri, evleri ziyaret ederek kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla çeşitli hikaye ve roman hediye ettiği belirtildi.

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