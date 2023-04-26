İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine ’Yaya geçiş üstünlüğü’ eğitimi verildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine 'Yaya geçiş üstünlüğü' eğitimi verildi.


Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Kovancılar ilçesinde bulunan Hacı Ahmet Özbağı İlkokulunda okuyan öğrencilere ‘Yaya geçiş üstünlüğü' eğitimi verildi. Ekipler tarafından yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğü vurgulanarak, öğrencileri geçitleri nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bilgilendirdi.

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