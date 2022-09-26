Jandarmadan okul servisi şoförlerine eğitim

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından okul servisi şoförlerine eğitim verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Suat Çağlar İlkokulu konferans salonunda okul servis şoförlerine yönelik ‘İyi Dersler Şoför Amca' Projesi dahilinde eğitim programı düzenlendi. Eğitim çerçevesinde 7 okul, 12 servis şoförüne, seyir halindeyken uyulması gereken kurallar konusunda bilgi verildi, öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapıldı. Okul servis yönetmeliği ve yapılan değişikliklerle ilgili sürücüleri bilgilendiren jandarma ekipleri, araçlarda bulunması gereken malzemeler ve hız konusunda da uyarılarda bulundu.

Seminerde önceliklerinin çocukların güvenli ulaşımını sağlamak olduğunu vurgulayan jandarma trafik personeli, ayrıca servis sürücülerine slayt sunumu eşliğinde 2928 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri hakkında ve trafikte uymaları gereken konularla ilgili bilgiler verirken seminer katılan sürücülere de broşür dağıttı.