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Jandarmadan özel çocuklara, özel trafik eğitimi

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından özel eğitim alan çocuklara eğitim verildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından özel eğitim alan çocuklara eğitim verildi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Merkezini ziyaret etti. Ziyarette jandarma personeli özel çocuklara "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında eğitim verdi.Bilinçli nesiller yetiştirmek için başlatılan proje kapsamında trafik eğitimi, trafik işaret levhaları,emniyet kemerinin önemi,trafikte hareket tarzı, servis araçlarına inme ve binme gibi çeşitli 9 ana konu da uygulamalı olarak anlatıldı.


Jandarma ekipleri tarafından çeşitli etkinliklerde düzenlenen okulda, çocuklar için özel hazırlanan pasta kesildi.

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