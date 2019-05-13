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Jandarma'dan şehit annelerine ziyaret

Elazığ’da jandarma personeli, şehit anne ve eşlerine yönelik çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Elazığ'da jandarma personeli, şehit anne ve eşlerine yönelik çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.


İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda görevli personeller, Anneler Günü kapsamında, vatanı için canını feda eden şehitlerin emaneti olan anne, eş ve ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette annelerin, günü kutlanırken, hem Türk bayrağı hemde çeşitli hediyeler verildi.


Şehit ailelerini ziyarette Mehmetçik, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü faaliyetlere kararlılıkla devam edileceğini aktardı.

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