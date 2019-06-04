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Jandarmadan şeker tadında bayram uygulaması

Elazığ’da trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, sürücülere şeker ve kolonya ikram ederken çocuklara ise oyuncak hediye etti.

Elazığ'da trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, sürücülere şeker ve kolonya ikram ederken çocuklara ise oyuncak hediye etti.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pertek yolu üzerinde bulunan Meşeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında bayram günü de çalışmasını sürdürdü. 24 saat aralıksız görev başında olan jandarma ekipleri hem uygulama yaptı hem de sürücü ve yolcuların bayramını kutladı. Denetledikleri araçlarda bulunan vatandaşlara şeker ve kolonya ikram eden ekipler, çocuklara da oyuncak hediye etti. Sürücülere trafik kurallarını hatırlatan ve emniyet kemerinin önemine değinen jandarma ekipleri, araçta bulunan çocuklara trafik kuralları konusunda sürücüyü uyarmasını istedi. Denetim karnesi ve bilgilendirici broşürlerin verildiği uygulamada vatandaşlarda jandarma ekiplerinin bayramını kutladı.


Böyle uygulamanın devamının gelmesini isteyen sürücü Ahmet Yücel, “Dönüşte de böyle uygulamaların olmasını temenni ediyoruz. Hızlı gelen kişileri yavaşlatmak için güzel bir uygulama” dedi.


Uygulamanın yararlı ve gerekli olduğunu belirten sürücü Doğukan Budak, jandarma ekiplerini bayramını kutladı.

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