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Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda, Hz.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda, Hz. İsa resimli 1 adet metal heykelcik ve 1 adet sikke ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 şüphelinin Artvin'den gelerek tarihi eseri kaçıracakları bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin bulunduğu aracı takibe aldı. Takip sonucu araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, 67 santimetre ebatlarında Hz. İsa resimli 1 adet metal heykelcik ve 1 adet sikke ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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