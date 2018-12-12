Jandarmadan "Uçangöz" ile denetim

Elazığ'da jandarma ekipleri Uçangöz (drone) ile denetim gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri Yurtbaşı beldesi Organize Sanayi Sitesi Karayolu üzerinde 6 ekip 15 personelle "Drone Destekli Şok Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri uygulamada hız, emniyet kemeri, evrak kontrolü yaparken, servis araçlarını da denetledi. 118 aracın kontrol edildiği şok uygulamada 6 sürücüye 2 bin 176 TL cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi, hacizli 1 araç ise yakalandı.

Ekipler ayrıca, sürücü ve yolculara hız, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.