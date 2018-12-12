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Jandarmadan "Uçangöz" ile denetim

Elazığ’da jandarma ekipleri Uçangöz (drone) ile denetim gerçekleştirdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri Uçangöz (drone) ile denetim gerçekleştirdi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri Yurtbaşı beldesi Organize Sanayi Sitesi Karayolu üzerinde 6 ekip 15 personelle "Drone Destekli Şok Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri uygulamada hız, emniyet kemeri, evrak kontrolü yaparken, servis araçlarını da denetledi. 118 aracın kontrol edildiği şok uygulamada 6 sürücüye 2 bin 176 TL cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi, hacizli 1 araç ise yakalandı.


Ekipler ayrıca, sürücü ve yolculara hız, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

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