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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 270 gram kubar esrar ile hint kenevirleri ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 270 gram kubar esrar ile hint kenevirleri ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında merkeze bağlı Işıkyolu köyünde bir adres belirlenerek operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 270 gram kubar esrar ile hint kenevirleri ele geçirildi, 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.


Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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