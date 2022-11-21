İhlas Haber Ajansı

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Kablo çalarken jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı

Elazığ’da topraklama kablolarını kesmeye çalışan şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Elazığ'da topraklama kablolarını kesmeye çalışan şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, devriye esnasında Yemişlik Mahallesinde bir kişinin topraklama kabloları kesmeye çalıştığını fark etti. Olay yerine giden ekipler şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında, 1 gram metamfetamin, 1 adet el feneri, 1 adet pense, 1 adet karga burnu ve 1 adet alyan anahtar ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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