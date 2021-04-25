Kaçak avcılar yakalandı 5 bin TL ceza kesildi

Elazığ'da 2 kaçak avcı jandarma ekipleri tarafından yakalandı, 5 bin TL ceza kesildi, 4 kekliği doğaya saldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Güneyçayırı köyü mevkiinde kaçak avcılara karşı çalışma yaptı. Yapılan çalışma da 2 şahıs tespit edilip, yakalandı, 4 adet kınalı keklik elegeçirildi.

Kara Avcılığı Kanununa muhalefet eden 2 avcı hakkkında yasal işlem yapıldı ve 5 bin lira idari para cezası kesildi. Kafeslere el konularak 4 kınalı keklik de doğaya salındı.