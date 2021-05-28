Kaçak avda kullanılan 2 bin metre ağ ele geçirildi, balıklar tekrar suya salındı

Elazığ'da yasağa rağmen kaçak olarak balık avlayan şahıslara ait 2 bin metre ağ ele geçirildi, 150 kilogram balık ise tekrar suya salındı.

Av yasağının sürdüğü Elazığ'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ekipleri kaçak avla ilgili sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Keban Bara Gölü Havzası'nda Yurtbaşı-Uzunova arasında denetime çıkan ekipler, yaklaşık 2 bin metrelik kaçak olarak suya bırakılmış ağ tespit etti. Ağı sudan çeken ekipler, takılan 150 kilogram balığı ise tekrar doğal ortamına bıraktı. Kaçak ağ atanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tüm uyarılara rağmen balıkların yumurtlama sezonunda avlanmasının yasak olmasına rağmen bunu ihlal edenlerin olduğuna dikkat çeken yetkililer, daha bereketli av sezonu için kaçak av yapılmamasını istedi.