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Kaçak avda kullanılan meterisler yıkıldı

Elazığ’da kaçak avda kullanılan meterisler ekipler tarafından tespit edilip yıkıldı.

Elazığ'da kaçak avda kullanılan meterisler ekipler tarafından tespit edilip yıkıldı.


Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin Baskil ve Keban ilçelerinde yaptığı çalışmada kaçak olarak yasak avlanma da kullanılan taş yapılar (meteris) tespit edildi.Tespit edilen meterisler, ekipler tarafından yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.


Ekiplerin hafta sonu dahil her gün düzenli olarak kaçak avlanmaya yönelik av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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