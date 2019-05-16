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Kaçak avlanan 1 ton balık ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekipleri, kaçak avlanan yaklaşık 1 ton balık ele geçirdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri, kaçak avlanan yaklaşık 1 ton balık ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyü yakınlarında jandarma ekipleri gece yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada Keban Baraj Gölü'nden kaçak olarak avlanan yaklaşık 1 ton sazan balığı ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı.


Ele geçirilen balıklar ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.


Öte yandan gölde yapılan denetimlerde ise suda bulunan 2 tekneye el konuldu.

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